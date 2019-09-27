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В Рязани появится новое радио — ТКР.ФМ. Об этом сообщили в
«Наша компания запустит городское радио для молодых. Это решение сегодня одобрила федеральная конкурсная комиссия. Помимо нашего канала, она рассмотрела проекты еще шести претендентов», — говорится в сообщении.
Планируется, что вещание запустят во втором полугодии 2020 года на частоте 93.2 ФМ.
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