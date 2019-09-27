Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:51, 27 сентября 2019 240
 0    0

В Рязани появится новое радио

В Рязани появится новое радио

В Рязани появится новое радио — ТКР.ФМ. Об этом сообщили в группе телеканала «Край Рязанский».

«Наша компания запустит городское радио для молодых. Это решение сегодня одобрила федеральная конкурсная комиссия. Помимо нашего канала, она рассмотрела проекты еще шести претендентов», — говорится в сообщении.

Планируется, что вещание запустят во втором полугодии 2020 года на частоте 93.2 ФМ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 106
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 3 787
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 812
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 154
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
14:40, 26 сентября 2019 2 454
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 1
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум