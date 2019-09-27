В Рязани объявили конкурс среди перевозчиков на обслуживание двух городских маршрутов

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Управление городского транспорта объявило конкурс среди перевозчиков на обслуживание двух городских маршрутов. Извещение опубликовала газета «Рязанские ведомости».
Конкурс объявили на право осуществления перевозок по маршруту №58М2, который начинается у «Русской кожи» и заканчивается у «Ново-Рязанской ТЭЦ», и маршруту №50М2, который проходит от «Тяжпрессмаш» до поселка Южный.
Перевозчики могут подать заявки на участие до 24 октября по адресу: улица Введенская, дом №107, кабинет №105.
Прием осуществляется в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 13:48 до 17 часов.
Победителя назовут 21 ноября в 14 часов. В настоящий момент маршрут №50М2 обслуживает «Балашихинская транспортная компания». В октябре у нее заканчивается срок действия свидетельства на данный вид деятельности. Другой маршрут до ноября 2019 года обслуживает ИП «Рюмина Л.Н.».
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