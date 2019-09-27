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16:05, 27 сентября 2019 111
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В Рязани объявили конкурс среди перевозчиков на обслуживание двух городских маршрутов

В Рязани объявили конкурс среди перевозчиков на обслуживание двух городских маршрутов

Управление городского транспорта объявило конкурс среди перевозчиков на обслуживание двух городских маршрутов. Извещение опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Конкурс объявили на право осуществления перевозок по маршруту №58М2, который начинается у «Русской кожи» и заканчивается у «Ново-Рязанской ТЭЦ», и маршруту №50М2, который проходит от «Тяжпрессмаш» до поселка Южный.

Перевозчики могут подать заявки на участие до 24 октября по адресу: улица Введенская, дом №107, кабинет №105.

Прием осуществляется в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 13:48 до 17 часов.

Победителя назовут 21 ноября в 14 часов. В настоящий момент маршрут №50М2 обслуживает «Балашихинская транспортная компания». В октябре у нее заканчивается срок действия свидетельства на данный вид деятельности. Другой маршрут до ноября 2019 года обслуживает ИП «Рюмина Л.Н.».


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