В Рязани 19-летний водитель угрожал пистолетом мужчине на дороге

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В Рязани задержали молодого человека, угрожавшего на дороге пистолетом 52-летнему мужчине. Об этом сообщила
В полицию обратился пострадавший. Он сообщил, что у него произошел конфликт с водителем на Куйбышевском шоссе.
Молодой человек на проезжей части стал высказывать претензии водителю, достал пистолет и пригрозил ему убийством.
Затем молодой человек сел за руль автомобиля и скрылся.
Пострадавший сообщил в полицию госномер и описание автомобиля злоумышленника.
Полиция разыскала и задержала 19-летнего рязанца. У него изъяли пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Молодому человеку грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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