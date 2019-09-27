В Пителинском районе рабочий получил смертельные травмы от удара трубы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 26 сентября, в Пителинском районе погиб рабочий из Сасова. Об этом пишет ИД «
Бригада рабочих делала ремонт водопроводных труб через дорогу. Одна из труб потеряла равновесие и ударила по ногам 58-летнего рабочего. Он получил тяжелые травмы ног.
Рабочий скончался, не дождавшись скорой помощи. Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛипчанин на два года припарковал машину на тротуаре. Его оштрафовали
|
cледующая новость →В Липецкой области столкнулись два грузовика и «Рено»
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.