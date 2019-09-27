В Песочне столкнулись «четырнадцатая» и «Шевроле»

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В четверг, 26 сентября, в Песочне столкунлись «четырнадцатая» и Chevrolet. Об этом RZN.info рассказала супруга мужчины, ехавшего в отечественном автомобиле.
По ее словам, водитель «четырнадцатой» ехал по главной дороге, Chevrolet — по второстепенной на большой скорости. Последний не пропустил первую машину, в итоге произошло столкновение.
Автомобили получили серьезные повреждения.
В рязанское управление МВД информации о произошедшем не поступало.
Фото Светланы Лукашиной
© RZN.info
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