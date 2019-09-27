В Липецке из-за эстафеты перекроют движение транспорта

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В субботу, 28 сентября, в Липецке из-за легкоатлетической эстафеты памяти Василия Клименкова перекроют движение транспорта. Об этом
В районе ЛТЗ с 11:00 до 12:00 остановят автобусы №№ 1, 12, 19, 323, 323А, 378, 379 на улицах Коммунистической, Краснознаменной, Юбилейной и Жуковского.
Кроме того, с 10:30 до 12:00 нельзя будет проехать по площади Клименкова, улицам Коммунистической, Краснознаменной, Юбилейной, Жуковского, а также площади Клименкова и улице Волгоградской.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани установили бюст академику Павлову
|
cледующая новость →В Рязани «Дэу» врезался в мусорный бак
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.