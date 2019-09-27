В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

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Фото: Ru.wikipedia.org
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни, пишет
Песков подчеркнул, что это необходимо для обеспечения противопожарной безопасности.
Говоря о позиции главы государства по поводу курения, Песков напомнил, что Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни, а среди его коллег осталось мало курильщиков.
Запрет курения на балконах и лоджиях вводится в России
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