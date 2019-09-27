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Вечером в пятницу, 27 сентября, в центре Рязани образовались километровые пробки.
По информации сервиса «Яндекс. Карты», скорость потоков на большинстве центральных улиц города не превышает пяти километров в час. Самый большой затор образовался на Первомайском проспекте. Он начинается на Московском шоссе, у ТЦ «Премьер», и продолжается до улицы Каширина.
Кроме того, крупные пробки также есть на улицах Дзержинского (в обе стороны), Спортивная, Вокзальная, Есенина, на Касимовском шоссе.
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