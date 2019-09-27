Шестилетнему рязанцу с сильными ожогами тела собирают деньги на лечение

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Шестилетнему мальчику из Рязанской области требуется помощь на лечение. Ребенок получил сильные ожоги тела и дыхательных путей на пожаре, сообщил
Мальчик проходил лечение в ожоговом центре, сейчас его выписали из больницы. Он продолжает лечение дома, где о нем заботится мама.
Семья сейчас живет у бабушки — их дом полностью сгорел.
Последствия ожогов затронули все части тела. На лице и теле образовались гипертрофические рубцы, которые сковывают тело, доставляют боль и сильный дискомфорт, отмечается в сообщении.
Ребенку предстоит пройти серию пластических операций. Мальчику каждый день требуется использовать противорубцовую мазь и силиконовые пластыри.
Стоимость перевязочных средств на три месяца, консультаций врача и необходимых процедур — 140 000 рублей.
Деньги можно перевести через «СбербанкОнлайн» (Платежи и переводы — поиск по организациям — «Мир в каждый дом». В назначении платежа нужно ввести «Игорю Шутикову»). Также можно использовать форму на
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