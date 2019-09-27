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9:53, 27 сентября 2019 167
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Шестилетнему рязанцу с сильными ожогами тела собирают деньги на лечение

Шестилетнему рязанцу с сильными ожогами тела собирают деньги на лечение

Шестилетнему мальчику из Рязанской области требуется помощь на лечение. Ребенок получил сильные ожоги тела и дыхательных путей на пожаре, сообщил сайт благотворительного фонда «Мир в каждый дом».

Мальчик проходил лечение в ожоговом центре, сейчас его выписали из больницы. Он продолжает лечение дома, где о нем заботится мама.

Семья сейчас живет у бабушки — их дом полностью сгорел.

Последствия ожогов затронули все части тела. На лице и теле образовались гипертрофические рубцы, которые сковывают тело, доставляют боль и сильный дискомфорт, отмечается в сообщении.

Ребенку предстоит пройти серию пластических операций. Мальчику каждый день требуется использовать противорубцовую мазь и силиконовые пластыри.

Стоимость перевязочных средств на три месяца, консультаций врача и необходимых процедур — 140 000 рублей.

Деньги можно перевести через «СбербанкОнлайн» (Платежи и переводы — поиск по организациям — «Мир в каждый дом». В назначении платежа нужно ввести «Игорю Шутикову»). Также можно использовать форму на сайте фонда.


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