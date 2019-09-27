RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Мошенник из Рязани обманул двоих чувашских водителей. Об этом сообщила
Его первым «покупателем» стал глава сельхозпредприятия села Моргауши. Летом мужчина хотел купить двигатель через интернет и перечислил продавцу девять тысяч рублей, но товар не получил. Кроме него, подобным образом обманули чебоксарца на сумму шесть тысяч рублей.
По данным оперативников, злоумышленник использовал специальные технические устройства и чужие банковские карты. Во время командировки в родной город рязанца задержали и доставили в Чувашию. Он возместил ущерб пострадавшим.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Число обманутых в других регионах устанавливается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэром Тулы стала олимпийская чемпионка
|
cледующая новость →Любимов поздравил главврача ОКБ с присвоением звания профессора
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.