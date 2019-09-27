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17:23, 27 сентября 2019 91
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Мэрия отчиталась об исправленных недочетах в скейт-парке на Московском шоссе

Мэрия отчиталась об исправленных недочетах в скейт-парке на Московском шоссе

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 26 сентября, в Рязани осмотрели скейт-парк на Московском шоссе, где устранили недочеты. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Подрядчик отремонтировал две рампы и укрепил стыки.

Мэрия попросила жителей региона соблюдать следующие правила пользования скейт-площадкой:

  • Перед выездом на оборудование проверить исправность велосипедов, скейтов, роликов, самокатов и другого инвентаря;
  • Обязательно наличие снаряжения (шлем, наколенники, налокотники, защита голеностопа и т. д.);
  • Соблюдайте очередность выезда на оборудование;
  • Жестом или голосом предупредите посетителей парка о начале движения;
  • Соблюдайте принятое в парке направление катания;
  • В случае неудачного трюка, не задерживаясь, покиньте оборудование;
  • В случае падения, подайте сигнал рукой или голосом о состоянии здоровья.

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