Мэрия незаконно выдала разрешение крупному перевозчику

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Рязанское УФАС выяснило, что администрация Рязани незаконно выдала разрешение крупному перевозчику, сообщила
По решению суда перевозчика лишили лицензии. Несмотря на это он обратился в администрацию с заявлением о выдаче временного свидетельства на тот же самый маршрут.
Зная о решении суда, мэрия в день обращения выдала перевозчику временное свидетельство на 180 дней.
«Выдача свидетельства производилась в нарушение закона, требующего обязательную публикацию информации о намерении органа местного самоуправления выдать свидетельство без проведения конкурса на его официальном сайте, чего в данной ситуации сделано не было», — говорится в сообщении.
Мэрии выдали предписание о совершение действий, «направленных на обеспечение конкуренции».
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