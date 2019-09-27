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Фото: Pixabay.com
Калужанке, задавившей во сне сына, вынесли приговор. Об этом
В июле прошлого года пьяная женщина положила на кровать рядом с собой трехмесячного сына. Во сне она закрыла собой младенца, тот умер от удушья.
На суде 28-летняя калужанка не признала вину. Суд учел ее беременность и наличие малолетнего ребенка и приговорил к году ограничения свободы по части 1 статьи 109 УК («Причинении смерти по неосторожности»).
Приговор в силу не вступил.
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