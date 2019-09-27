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10:40, 27 сентября 2019 137
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Калужанке, задавившей во сне сына, вынесли приговор

Калужанке, задавившей во сне сына, вынесли приговор

Фото: Pixabay.com

Калужанке, задавившей во сне сына, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июле прошлого года пьяная женщина положила на кровать рядом с собой трехмесячного сына. Во сне она закрыла собой младенца, тот умер от удушья.

На суде 28-летняя калужанка не признала вину. Суд учел ее беременность и наличие малолетнего ребенка и приговорил к году ограничения свободы по части 1 статьи 109 УК («Причинении смерти по неосторожности»).

Приговор в силу не вступил.


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