Из-за прорыва трубы на Московском шоссе перекроют воду почти в 150 домах

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Из-за прорыва трубы на Московском шоссе перекроют воду на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Рязани.
«С ночи работает Водоканал. Отключения воды будут кратковременными, по Михайловскому шоссе в ряде частных домов и в районе бывшего „Полсинаута“», — сообщил представитель мэрии.
Холодную воду отключат с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
Работы продолжат на участке трубопровода на Московском шоссе.
Рассматривается вопрос об ограничении движения на месте аварии.
Напомним, ранее на Московском шоссе в третий раз с начала года
Фото Александра Мысовских «
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