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10:10, 27 сентября 2019 447
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Из-за прорыва трубы на Московском шоссе перекроют воду почти в 150 домах

Из-за прорыва трубы на Московском шоссе перекроют воду почти в 150 домах

Из-за прорыва трубы на Московском шоссе перекроют воду на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Рязани.

«С ночи работает Водоканал. Отключения воды будут кратковременными, по Михайловскому шоссе в ряде частных домов и в районе бывшего „Полсинаута“», — сообщил представитель мэрии.

Холодную воду отключат с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • Михайловское шоссе, дома 2-144 (частный сектор);
  • Московское шоссе, дом 5а и дом 7.

Работы продолжат на участке трубопровода на Московском шоссе.

Рассматривается вопрос об ограничении движения на месте аварии.

Напомним, ранее на Московском шоссе в третий раз с начала года прорвало трубу.

Фото Александра Мысовских «Аргументы и факты»


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