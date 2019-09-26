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Утром в четверг, 26 сентября, жители четырех рязанских улиц остались без холодной воды. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 80 и 82 по улице Гагарина. К 17:00 воду дадут в домах 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13 по улице Дзержинского.
Кроме того, до окончания работ воды не будет в домах 7 и 9 по улице Пирогова, а также в домах 14-а. 14-б, 16 по улице Забайкальской.
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