В тесноте, да не в обиде. Водитель из Узбекистана установил в рязанском микроавтобусе дополнительные места

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Водитель из Узбекистана установил в микроавтобусе дополнительный ряд с тремя сидениями. Об этом сообщила
Hyundai Grand Starex остановили в Рязани в пятницу, 20 сентября. Внутри находились десять пассажиров вместо допустимых семи.
Водителя привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозки людей.
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