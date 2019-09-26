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17:08, 26 сентября 2019 246
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В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении и убийстве четырех человек

В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении и убийстве четырех человек

В Рязанской области задержали одного из подозреваемых в похищении и убийстве четырех человек. Спецоперацию провели сотрудники СОБР, полиции и следкома.

По данным следствия, в 2012 году в Московской области похитили депутата заксобрания Раменского района, а также ее мужа, сына и сестру. По факту преступления возбудили уголовные дела по части 2 статьи 126 и части 2 статьи 105 УК.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых, а также их местонахождение. Один из подозреваемых был задержан на территории Рязанской области», — рассказали в пресс-центре Росгвардии.


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