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Фото: Pixabay.com
В Рязани увеличилось количество наркопреступлений. Об этом сообщил
С начала года в Рязанской области зарегистрировали 824 преступления, связанных с наркотиками. В прошлом году этот показатель был ниже — 726. При этом общий рост преступности в регионе составил 7,4%.
По данным прокуратуры, ситуация в области осталась сложной из-за близости к столице и развитой транспортной инфраструктуры. Чаще всего встречается незаконный сбыт наркотиков, их приобретение и хранение.
По статистике, большая часть веществ распространяется через интернет и по телефону.
В 2018 и 2019 годах в Рязанской области правоохранители закрыли две лаборатории по производству «синтетики».
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