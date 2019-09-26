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13:32, 26 сентября 2019 148
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В Рязани установят мемориальные доски Альберту Слюсарю и Заслуженному врачу Владимиру Абросимову

В Рязани установят мемориальные доски Альберту Слюсарю и Заслуженному врачу Владимиру Абросимову

В Рязани установят мемориальные доски Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту десантных войск и почетному гражданину города Альберту Слюсарю и Заслуженному врачу Владимиру Абросимову. Это решение депутаты гордумы приняли на заседании в четверг, 26 сентября.

Мемориальная доска Владимиру Абросимову появится на фасаде дома №6, корпус 8 на улице Семашко. Табличку установят за счет собственных средств РязГМУ. На ней планируют разметить следующий текст: «Здесь с 1993 по 2019 годы работал профессор, ученый-пульмонолог, Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой терапии с курсом семейной медицины Владимир Николаевич Абросимов».

Депутаты также утвердили установку мемориальной доски Альберту Слюсарю, 12 лет возглавлявшему училище ВДВ, и информационной доски, посвященной первой публичной библиотеке.


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