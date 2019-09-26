В Рязани установят мемориальные доски Альберту Слюсарю и Заслуженному врачу Владимиру Абросимову

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В Рязани установят мемориальные доски Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту десантных войск и почетному гражданину города Альберту Слюсарю и Заслуженному врачу Владимиру Абросимову. Это решение депутаты гордумы приняли на заседании в четверг, 26 сентября.
Мемориальная доска Владимиру Абросимову появится на фасаде дома №6, корпус 8 на улице Семашко. Табличку установят за счет собственных средств РязГМУ. На ней планируют разметить следующий текст: «Здесь с 1993 по 2019 годы работал профессор, ученый-пульмонолог, Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой терапии с курсом семейной медицины Владимир Николаевич Абросимов».
Депутаты также утвердили установку
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