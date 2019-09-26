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16:29, 26 сентября 2019 161
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В Рязани создали «Центр энергоснабжения»

В Рязани создали «Центр энергоснабжения»

В Рязани создали новое муниципальное предприятие — «Центр энергоснабжения». Соответствующее решение утвердили на заседании гордумы в четверг, 26 сентября.

Предприятие выделили из «РГРЭС». Центр займется торговлей электроэнергией, предоставлением инженерно-технических консультаций.

Кроме того, депутаты утвердили план развития муниципальных предприятий на 2019-2020 годы. Он предусматривает объединение «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» с «Управлением капительного строительства». Решение об реорганизации связано «с нестабильным финансовым состоянием в связи с высокой конкуренцией».

И.о. заместителя главы администрации Игорь Тишин отметил, что деятельность предприятия необходима муниципальному образованию.

«С этой целью предприятие не ликвидируется, а реорганизуется путем объединения с другим МУП „Управление капитального строительства“. Такое объединение позволит создать в структуре управления капитального строительства отдельный отдел, который будет заниматься кадастровыми работами в интересах Рязани», — сказал он.

Также, согласно утвержденному плану развития, предприятие «РСУ №1» преобразуют в акционерное общество.


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