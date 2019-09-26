В Рязани молодые дизайнеры представили свои коллекции

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Правительство Рязанской области
В среду, 25 сентября, в Рязани прошел отборочный этап международного конкурса «Русский силуэт». Об этом сообщил
Одиннадцать лучшие молодых дизайнеров региона показали свои коллекции. Дефиле оценивало профессиональное жюри. Победители регионального этапа Татьяна Щеглова и Ирина Димитрова получили возможность показать свою коллекцию «Красавица» в финале конкурса в Москве в ноябре 2020 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС 1 октября россиянам запретят курить на балконах
|
cледующая новость →Администрация Скопина объяснила выбор граффити для жилого дома
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.