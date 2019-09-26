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14:14, 26 сентября 2019 114
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В Рязани молодые дизайнеры представили свои коллекции

В Рязани молодые дизайнеры представили свои коллекции

Фото: Правительство Рязанской области

В среду, 25 сентября, в Рязани прошел отборочный этап международного конкурса «Русский силуэт». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Одиннадцать лучшие молодых дизайнеров региона показали свои коллекции. Дефиле оценивало профессиональное жюри. Победители регионального этапа Татьяна Щеглова и Ирина Димитрова получили возможность показать свою коллекцию «Красавица» в финале конкурса в Москве в ноябре 2020 года.


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