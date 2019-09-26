В Рязани показали операцию в формате 3D в прямом эфире

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В четверг, 26 сентября, в Областной клинической больнице во время трансляции живой хирургии показали новую технику выполнения операций. Об этом рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов на своей
Женщине, у которой обнаружили рак, сделали операцию на кишечнике при помощи современного оборудования — лапароскопической стойки и эндоскопа. По словам врача, уже сегодня вечером пациентка сможет вставать, а через неделю ее можно будет выписывать. ⠀
Фотография со страницы Дмитрия Хубезова
© RZN.info
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