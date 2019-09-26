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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В Рязани могут закрыть гипермаркет «Карусель». X5 Retail Group планирует закрыть часть магазинов, вторую — отдать под супермаркеты «Перекресток». В компании ожидают, что это положительно скажется на рентабельности, пишет «
В X5 Retail Group отметили, что трансформация сети гипермаркетов «Карусель» связана с переходом покупателей в магазины «у дома».
Сейчас под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из которых открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. В Рязани «Карусель» есть в ТРЦ «М5 Молл».
Трансформация «Карусели» будет происходить в течение двух лет. Известно, что 34 гипермаркета (восемь арендованных и 26 собственных) передадут в управление «Перекрестку». Еще 20 арендованных гипермаркетов закроют к 2022 году.
Остальные 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель».
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