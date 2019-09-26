В Канищеве появится спорткомплекс

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 26 сентября, гордума утвердила изменения в Генплан Рязани и поддержала переход территории, расположенной на улице Интернациональной, с зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха на зону спортивных комплексов и сооружений.
Согласно кадастровым номерам, территория расположена рядом с лицеем №52 вблизи улицы Молодцова. На ней есть два участка общей площадью 22,4 тысячи квадратных метров.
Инициатором изменений выступила городская администрация. 23 июля 2019 года их обсудили на публичных слушаниях.
На территории планируется строительство спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса.
Депутаты также поддержали переход территории, расположенной в районе Южный Промузел, с зоны озеленения специального назначения и зоны прочих объектов транспортной инфраструктуры на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.
Площадь участка составляет 234,8 тысячи кв метров. Он находится в собственности ООО «Гардиан Стекло Рязань» и не входит в перечень объектов озеленения города и в границы лесопаркового зеленого пояса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани установят мемориальные доски Альберту Слюсарю и Заслуженному врачу Владимиру Абросимову
|
cледующая новость →Врачи, учителя и продавцы. На ярмарке вакансий рязанцам предложили зарплату до 40 тысяч рублей
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.