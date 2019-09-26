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13:20, 26 сентября 2019 217
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В Канищеве появится спорткомплекс 1

В Канищеве появится спорткомплекс

В четверг, 26 сентября, гордума утвердила изменения в Генплан Рязани и поддержала переход территории, расположенной на улице Интернациональной, с зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха на зону спортивных комплексов и сооружений.

Согласно кадастровым номерам, территория расположена рядом с лицеем №52 вблизи улицы Молодцова. На ней есть два участка общей площадью 22,4 тысячи квадратных метров.

Инициатором изменений выступила городская администрация. 23 июля 2019 года их обсудили на публичных слушаниях.

На территории планируется строительство спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Депутаты также поддержали переход территории, расположенной в районе Южный Промузел, с зоны озеленения специального назначения и зоны прочих объектов транспортной инфраструктуры на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Площадь участка составляет 234,8 тысячи кв метров. Он находится в собственности ООО «Гардиан Стекло Рязань» и не входит в перечень объектов озеленения города и в границы лесопаркового зеленого пояса.


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