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В четверг, 26 сентября, жители Канищева пожаловались на сотрудников магазина «Магнит», которые устроили свалку возле дома №23 корпус 1 по улице Интернациональной. Пост опубликовали в
«Стоит вонь! Кругом битые стеклянные бутылки! Директор магазина обвинила в этом самих жильцов. Вы серьезно? Почему когда была „Сорока“ такой помойки не было? Разводите крыс и мышей у себя в офисе», — говорится в сообщении.
Рязанцы попросили администрацию города разобраться в ситуации.
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Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.