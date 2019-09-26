Рязанский роспотребнадзор назвал допустимые температуры в детсадах, школах и больницах

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Рязанский роспотребнадзор назвал допустимые температуры в детских садах, школах и больницах. Информацию опубликовали на сайте ведомства.
Отмечается, что специалисты из-за погодных условий усилили контроль за состоянием соцобъектов.
Во время проверок особое внимание уделили готовности систем отопления к работе в зимний период, эффективность нагревательных и отопительных приборов, состояние окон, дверей и их теплоизоляции.
Ведомство рассказало о нормах температур в помещениях:
По всем вопросам рязанцам предложили на телефон горячей линии — 8-800-100-22-62. Обращение также можно направить на официальном
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