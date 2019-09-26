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13:57, 26 сентября 2019 100
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Рязанский роспотребнадзор назвал допустимые температуры в детсадах, школах и больницах

Рязанский роспотребнадзор назвал допустимые температуры в детсадах, школах и больницах

Рязанский роспотребнадзор назвал допустимые температуры в детских садах, школах и больницах. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

Отмечается, что специалисты из-за погодных условий усилили контроль за состоянием соцобъектов.

Во время проверок особое внимание уделили готовности систем отопления к работе в зимний период, эффективность нагревательных и отопительных приборов, состояние окон, дверей и их теплоизоляции.

Ведомство рассказало о нормах температур в помещениях:

  • 21 — 23 °C в игровых младшей, средней, старшей групп дошкольных организаций;
  • 19 — 20 °C в спальнях всех групп дошкольных организаций;
  • 18 — 24 °C в кабинетах общеобразовательных организаций;
  • 20 — 26 °C в палатах больниц;
  • не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • 20 — 22 °C в комнатах в организациях соцобслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

По всем вопросам рязанцам предложили на телефон горячей линии — 8-800-100-22-62. Обращение также можно направить на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Рязанской области.


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