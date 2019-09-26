Рязанский губернатор сделает прививку от гриппа

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Рязанский губернатор Николай Любимов сделает прививку от гриппа. Он
Глава региона рассказал, что встретился с гендиректором ООО «Форт» Павлом Вандышевым. В этом году предприятие разработало первую вакцину в России, которая защитит от
Любимов уточнил, что сделает прививку в день вакцинации. Он призвал рязанцев последовать его примеру.
Напомним, в декабре 2017 года губернатор
Этим летом стало известно, что «Форт»
Фото со
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