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13:56, 26 сентября 2019 102
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Рязанский губернатор сделает прививку от гриппа

Рязанский губернатор сделает прививку от гриппа

Рязанский губернатор Николай Любимов сделает прививку от гриппа. Он написал об этом на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона рассказал, что встретился с гендиректором ООО «Форт» Павлом Вандышевым. В этом году предприятие разработало первую вакцину в России, которая защитит от четырех штаммов гриппа.

Любимов уточнил, что сделает прививку в день вакцинации. Он призвал рязанцев последовать его примеру.

Напомним, в декабре 2017 года губернатор делал прививку на этом же заводе.

Этим летом стало известно, что «Форт» вложит семь миллиардов рублей в производство вакцины против ветрянки и вируса папилломы человека, а также для профилактики ротавирусной инфекции.

Фото со страницы Николая Любимова


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