«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям новые объекты АПК

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С начала года «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электрическим сетям несколько сельскохозяйственных площадок.
Так, энергетики присоединили крупный тепличный комбинат ООО «Рязанские овощи» в Рыбновском районе, на котором с помощью инновационных технологий будут выращивать томаты, огурцы и листовой салат круглый год безгрунтовым способом. Для электроснабжения объекта сотрудники «Рязаньэнерго» построили и ввели в эксплуатацию 3,5 км воздушных линий (ВЛ) 6-10 кВ. Предприятию АПК предоставили 650 кВт мощности.
Также завершили работу по технологическому присоединению нового крупного животноводческого комплекса ООО «Ока Молоко» в селе Ольхи Шацкого района, для чего построили две ВЛ 10 кВ. Объем присоединенной мощности составил более 1,5 МВт.
«Сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньнерго“ провели комплекс организационных и технических мероприятий для подключения здания сельскохозяйственного комплекса в деревне Рожок Рязанского района по выращиванию грибов, кумысной фермы в поселке Дивово Рыбновского района, коровника в селе Дубровичи, картофелехранилища в Рыбновском районе и ангара для хранения сельхозтехники в Клепиковском районе, — рассказали в пресс-службе компании. — Всего за восемь месяцев текущего года „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ подключил к электросетям 1 376 различных категорий заявителей совокупной мощностью 25 МВт».
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