На ярмарке вакансий рязанцам предложили зарплату до 40 тысяч рублей

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Фото: Издательство «Пресса»
У рязанцев будет возможность получать зарплату в 40 тысяч рублей. Такие условия пообещали работодатели на ярмарке вакансий, которая прошла в Центре занятости в четверг, 26 сентября, написало издательство «
Организации предложили более 1300 вакансий в различных сферах. При этом средняя зарплата составила более 23 тысяч рублей, в области — 17 тысяч рублей.
По словам директора Центра занятости, каждый квартал на ярмарку вакансий приходит более 500 человек и примерно 20% из них трудоустраиваются.
Также свою продукцию представили индивидуальные предприниматели, которые ранее были без работы, но получили субсидии от минсоцзащиты и открыли свой бизнес.
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