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13:11, 26 сентября 2019 123
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Пьяный сасовец устроил двойное ДТП на Куйбышевском шоссе

Пьяный сасовец устроил двойное ДТП на Куйбышевском шоссе

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером в среду, 25 сентября, на Куйбышевском шоссе произошло ДТП. Примерно в 18:40 здесь столкнулись три автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 34-летний сасовец на Nissan Almera врезался в стоящий перед ним на регулируемом перекрестке Volkswagen Golf под управлением 35-летнего рязанца. От удара Volkswagen наехал на стоящую впереди Toyota RAV4, за рулем которой был 63-летний мужчина.

В результате травмы получила 36-летняя пассажирка Volkswagen, ей оказали медпомощь.

Оказалось, что водитель Nissan был пьян. Алкотест показал 1,35 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину привлекут к административной ответственности.


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