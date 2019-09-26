Пьяный сасовец устроил двойное ДТП на Куйбышевском шоссе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в среду, 25 сентября, на Куйбышевском шоссе произошло ДТП. Примерно в 18:40 здесь столкнулись три автомобиля, сообщила
По предварительной информации, 34-летний сасовец на Nissan Almera врезался в стоящий перед ним на регулируемом перекрестке Volkswagen Golf под управлением 35-летнего рязанца. От удара Volkswagen наехал на стоящую впереди Toyota RAV4, за рулем которой был 63-летний мужчина.
В результате травмы получила 36-летняя пассажирка Volkswagen, ей оказали медпомощь.
Оказалось, что водитель Nissan был пьян. Алкотест показал 1,35 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину привлекут к административной ответственности.
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