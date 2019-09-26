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18:47, 26 сентября 2019 97
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На Право-Лыбедской столкнулись фура «Магнита» и «Лексус»

На Право-Лыбедской столкнулись фура «Магнита» и «Лексус»

В четверг, 26 сентября, на улице Право-Лыбедской столкнулись фура магазина «Магнит» и Lexus.

Машины получили механические повреждения.

Официальных комментариев о произошедшем нет.


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