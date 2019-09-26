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Фото: transphoto.ru
Маршрутку №47 пустят до Дягилева. Об этом сообщил
Изменения связаны с отменой маршрутки №31.
Маршрут будут обслуживать 20 автобусов. Пассажиры также смогут льготами.
Автобусы маршрута №47, в частности, будут следовать через Мервинскую улицу и 7-й Мервинский проезд. Конечной остановкой будет «Магазин» (улица Коняева).
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