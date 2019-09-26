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15:01, 26 сентября 2019 184
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Любимов поздравил жителей региона с днем рождения Рязанской области

Любимов поздравил жителей региона с днем рождения Рязанской области

В четверг, 26 сентября, на своей странице «Вконтакте» Николай Любимов поздравил жителей региона с днем рождения Рязанской области.

«В этот день, в 1937 году, была образована Рязанская область. Поздравляю жителей региона с этой памятной датой!» — написал губернатор.

На своей странице он также разместил информацию с Совета Федераций, где описаны самые интересные факты о Рязани.

«В области насчитывают до 1200 памятников архитектуры и свыше 2200 памятников археологии. Особое место среди них занимает историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль», — говорится в сообществе Совета Федераций.


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