Любимов поздравил жителей региона с днем рождения Рязанской области

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В четверг, 26 сентября, на своей
«В этот день, в 1937 году, была образована Рязанская область. Поздравляю жителей региона с этой памятной датой!» — написал губернатор.
На своей странице он также разместил информацию с Совета Федераций, где описаны самые интересные факты о Рязани.
«В области насчитывают до 1200 памятников архитектуры и свыше 2200 памятников археологии. Особое место среди них занимает историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль», — говорится в
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