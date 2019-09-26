Эксперты посчитали фейковых подписчиков рязанского губернатора

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Эксперты посчитали ботов, подписанных на Instagram губернаторов. В списке, куда вошли 68 глав регионов,
Средний процент фейковых подписчиков в аудитории Instagram губернаторов составил 30,4%. В пятерку лидеров по доле ботов вошли главы:
Рязанский губернатор Николай Любимов расположился в середине списка с показателем 26%.
Самый «чистый» аккаунт оказался у лидера Чукотского автономного округа Романа Копина (13%).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
|
cледующая новость →На выходных в Тамбове начнут работать четыре ярмарки выходного дня
Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.