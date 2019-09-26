Дмитрий Маликов ответит на вопросы рязанцев

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Рязанцы смогут поговорить с руководством следкома. Об этом сообщил
3 и 17 октября на вопросы горожан ответит исполняющий обязанности руководителя следственного управления СРК Дмитрий Маликов.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.