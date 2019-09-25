Житель Спасского района угнал внедорожник и попал в аварию

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Житель Спасского района угнал внедорожник своего знакомого и попал в аварию. Об этом сообщила
Известно, что молодой человек проводил время с компанией на базе отдыха. Когда хозяин автомобиля уснул, подсудимый решил воспользоваться его внедорожником и отвезти знакомых в Рязань.
По пути мужчина столкнулся с другой машиной. В результате ДТП угнанный автомобиль получил повреждения, его ремонт оценили в 300 тысяч рублей.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК. Его признали виновным и приговорили к ограничению свободы на полтора года с запретом выходить из квартиры с 22:00 до 6:00 и покидать город.
Приговор вступил в законную силу.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.