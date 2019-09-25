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15:52, 25 сентября 2019 120
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Во Владимирской области мать и бабушка избивали детей

Во Владимирской области мать и бабушка избивали детей

Фото: Pixabay.com

В Вязниках Владимирской области мать и бабушка избивали детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина, ее мать и трое детей (девочки-двойняшки и мальчик) живут вместе. Следователи выяснили, что в течение июля мать систематически била шестилетнюю дочь за «незначительные поводы и бытовые провинности». В это же время бабушка била внука и внучку.

Об издевательствах над детьми стало известно после того, как две девочки ушли к своему отцу, который живет отдельно. У двойняшек обнаружили множественные кровоподтеки и ссадины на руках, ногах, спине.

«Истязания сказались на их психическом и физическом здоровье, малолетние жили с постоянным ощущением неизбежности повторного насилия и незащищенности», — отметили в прокуратуре.

На 26-летнюю мать завели уголовные дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»). На бабушку 1976 года рождения по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетних»).


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