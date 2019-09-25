В Сапожке двое пьяных подростков попали в ДТП на угнанной «семерке» и сбежали

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В Сапожке двое пьяных подростков угнали ВАЗ-2107 и улетели на нем в кювет. Инцидент произошел рано утром 18 июля, сообщил
Известно, что подозреваемых — молодых людей 17 и 16 лет — уже судили за подобное преступление.
Согласно материалам дела, подростки напились и угнали «семерку» из гаража местного жителя. Они поехали кататься в соседний район, попали в ДТП и сбежали, бросив машину.
В отношении рецидивистов возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК, его передали в суд.
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