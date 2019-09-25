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В субботу, 28 сентября, в Рязанском районе временно перекроют участок дороги. Об этом сообщил
С 6:00 до 15:00 проезд от дороги «Спас-Клепики — Рязань» до подъезда к селу Ласково закроют из-за проведения
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Напомним, на фестивале в Ласкове рязанцев накормят грибным супом.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.