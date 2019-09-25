Тротуар на мосту через Трубеж отремонтировали

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани отремонтировали тротуар на мосту через Трубеж. Об этом сообщили в
Рабочие устроили спецкоммуникации и перенесли провисшие кабельные линии, усилили конструкцию тротуара правой стороны моста армо-поясом и устроили настил для пешеходов.
«Сейчас подрядчик приступил к разбору строительных лесов. На следующей неделе на место выедет комиссия для приемки выполненных работ», — говорится в сообщении.
Напомним, управление благоустройства города заключило
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.