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16:59, 25 сентября 2019 88

В «Рязаньэнерго» стартовал новый конкурс детских рисунков

В «Рязаньэнерго» стартовал новый конкурс детских рисунков

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» объявил о начале ежегодного конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!». Он пройдет с 25 сентября по 25 декабря 2019 года для детей и подростков от 5 до 17 лет.

«Традиционный конкурс организован в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения, однако в этом году энергетики предлагают ребятам проявить свое художественное мастерство в новой специальной номинации „Цифровые электросети“. Юным художникам предлагается выполнить работу на тему опасности электрического тока или изобразить свои представления о цифровой трансформации электросетей», — рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики принимают работы формата А3 или А4 на любом материале и в любой художественной технике. Каждый рисунок должен иметь название и соответствовать теме конкурса или спецноминации.

Работу необходимо сопроводить обязательной краткой информацией об авторе:

  • фамилия, имя, отчество;
  • возраст и дата рождения;
  • контактные данные учебного заведения и преподавателя;
  • фамилия, имя, отчество родителей или законных представителей;
  • адрес проживания;
  • телефон;
  • электронный адрес.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Пресс-центр. Новости филиалов. Рязаньэнерго. Конкурсы».

Победителей определят в трех возрастных категориях. Результаты конкурса опубликуют на сайте в январе 2020 года, после чего на торжественной церемонии в «Рязаньэнерго» победителей наградят грамотами и подарками. Педагогическим коллективам образовательных учреждений, которые примут активное участие в конкурсе, направят благодарственные письма.

Работы принимаются по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом 12, «Рязаньэнерго», с пометкой «для пресс-службы». Телефоны для справок: (4912) 20-44-28, 20-42-28.

Напоминаем, что на сайте в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности», а также в группе «Электропатруль» «ВКонтакте» представлены методические пособия и наглядные материалы, видео- и аудиоролики, книги, игры и тесты на тему безопасного поведения с электричеством.


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