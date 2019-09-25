В «Рязаньэнерго» стартовал новый конкурс детских рисунков

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» объявил о начале ежегодного конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!». Он пройдет с 25 сентября по 25 декабря 2019 года для детей и подростков от 5 до 17 лет.

«Традиционный конкурс организован в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения, однако в этом году энергетики предлагают ребятам проявить свое художественное мастерство в новой специальной номинации „Цифровые электросети“. Юным художникам предлагается выполнить работу на тему опасности электрического тока или изобразить свои представления о цифровой трансформации электросетей», — рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики принимают работы формата А3 или А4 на любом материале и в любой художественной технике. Каждый рисунок должен иметь название и соответствовать теме конкурса или спецноминации.

Работу необходимо сопроводить обязательной краткой информацией об авторе:

фамилия, имя, отчество;

возраст и дата рождения;

контактные данные учебного заведения и преподавателя;

фамилия, имя, отчество родителей или законных представителей;

адрес проживания;

телефон;

электронный адрес.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Пресс-центр. Новости филиалов. Рязаньэнерго. Конкурсы» .

Победителей определят в трех возрастных категориях. Результаты конкурса опубликуют на сайте в январе 2020 года, после чего на торжественной церемонии в «Рязаньэнерго» победителей наградят грамотами и подарками. Педагогическим коллективам образовательных учреждений, которые примут активное участие в конкурсе, направят благодарственные письма.

Работы принимаются по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом 12, «Рязаньэнерго», с пометкой «для пресс-службы». Телефоны для справок: (4912) 20-44-28, 20-42-28.