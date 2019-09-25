В «Рязаньэнерго» стартовал новый конкурс детских рисунков

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» объявил о начале ежегодного конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!». Он пройдет с 25 сентября по 25 декабря 2019 года для детей и подростков от 5 до 17 лет.
«Традиционный конкурс организован в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения, однако в этом году энергетики предлагают ребятам проявить свое художественное мастерство в новой специальной номинации „Цифровые электросети“. Юным художникам предлагается выполнить работу на тему опасности электрического тока или изобразить свои представления о цифровой трансформации электросетей», — рассказали в пресс-службе компании.
Энергетики принимают работы формата А3 или А4 на любом материале и в любой художественной технике. Каждый рисунок должен иметь название и соответствовать теме конкурса или спецноминации.
Работу необходимо сопроводить обязательной краткой информацией об авторе:
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Россети Центр и Приволжье» в
Победителей определят в трех возрастных категориях. Результаты конкурса опубликуют на
Работы принимаются по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом 12, «Рязаньэнерго», с пометкой «для пресс-службы». Телефоны для справок: (4912) 20-44-28, 20-42-28.
Напоминаем, что на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ гордуме обсудили установку мемориальной доски Альберту Слюсарю и первой публичной библиотеке
|
cледующая новость →Приставам предложили разрешить взламывать двери квартир для проверки
Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.