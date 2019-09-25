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В михайловских школах и детсадах нарушили закон о защите инвалидов. Об этом сообщила
В результате проверки выяснилось, что в большинстве образовательных учреждений Михайлова входы не оборудовали пандусами, поручнями и кнопками вызова персонала.
Кроме того, в школе №2, Чапаевской средней школе и Виленской школе, в которых есть большие актовые залы, не предусмотрели места для инвалидов-колясочников и не сделали удобный доступ к сцене.
Около входа в некоторые образовательные учреждения отсутствовала тактильная схема движения для слепых.
Прокуратура потребовала устранить все найденные нарушения.
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