В Клепиковском районе баня сгорела из-за «сэндвич-трубы»

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Во вторник, 24 сентября, в деревне Кабаново Клепиковского района сгорела баня. Об этом пишет ИД «
Сообщение о пожаре поступило около 21:00 в пожарную часть №26. На место выехали три расчета.
Пожар начался с бани, которая полностью сгорела.
Причиной возгорания стали «сэндвич-трубы», которые сейчас зачастую используют в качестве дымохода.
Дом удалось спасти от пожара.
Никто не пострадал. Ущерб устанавливается.
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