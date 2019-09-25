RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Касимове задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу дрели и спортивного костюма. Об этом сообщила
41-летняя местная жительница сообщила полиции, что из ее дома через разбитое окно украли электродрель и спортивный костюм. Оперативники поговорили с соседями и выяснили, что к одному из них накануне приходил в гости знакомый, который во время застолья расспрашивал про ближайшие дома.
Выяснилось, что 37-летний мужчина уже подозревался в кражах со взломом нескольких домов. Он скрывался от правоохранителей, и его объявили в федеральный розыск.
«Мужчина уехал в другой район и скрывался от полиции. Возможно, ему стало тяжело ютиться среди чужих людей и он решил вернуться в родные места», — говорится в сообщении.
Касимовца задержали, он был одет в украденный спортивный костюм, а электродрель нашли в тайнике на окраине города.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец украл из супермаркета икру и пиво, угрожая продавцам сигнальным пистолетом
|
cледующая новость →Туляка с активной формой туберкулеза заставили лечиться через суд
Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.