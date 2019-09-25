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17:01, 25 сентября 2019 72
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В гордуме обсудили установку мемориальной доски Альберту Слюсарю и первой публичной библиотеке

В гордуме обсудили установку мемориальной доски Альберту Слюсарю и первой публичной библиотеке

Рязанские депутаты обсудили установку мемориальной доски Альберту Слюсарю и информационной доски, посвященной первой публичной библиотеке. На комитете по соцвопросам, который прошел в среду, 25 сентября, они поддержали обе инициативы.

Информационную доску предложили установить на фасаде здания рязанской школы №7.

На ней планируется разместить текст: «В этом здании 14 (1) января 1858 года была открыта первая в Рязани публичная библиотека. Ныне Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького».

«Данный вопрос уже рассматривался комитетом. Было получено положительное заключение топонимической комиссии, но в связи с тем, что здание является памятником архитектуры, требовалось согласовать с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области. В настоящее время данное согласие получено», — отметила председатель комитета Татьяна Климова.

Напомним, мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту и почетному гражданину Рязани Альберту Слюсарю предложили установить к его 80-летию на фасаде дома №2 по улице Фрунзе. Окончательные решение по данным вопросам примут на основном заседании гордумы в четверг, 26 сентября.


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