В центре Рязани столкнулись две легковушки

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Днем в среду, 25 сентября, на улице Чкалова столкнулись две легковые машины. Видео опубликовали в сообществе «
По словам подписчика группы, один из водителей выехал на полосу для общественного транспорта и попытался обогнать ехавший впереди автомобиль. В результате другая легковушка, поворачивавшая налево, столкнулась с первой машиной.
В комментариях один из пользователей пожаловался на отсутствие разметки.
Подробности ДТП выясняются.
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