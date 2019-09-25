Ученика рязанской школы увезли с занятий на скорой

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Ученика пятого класса рязанской школы №40, которая находится в Приокском, увезли с занятий на скорой помощи. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Инцидент произошел в среду, 25 сентября. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, школьника госпитализировали в детскую ОКБ с ушибами.
«В результате проведенных диагностических мероприятий серьезных травм не выявлено», — отметили в пресс-службе. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, на время он останется под наблюдением врачей.
В самой школе прокомментировать ситуацию не смогли. До директора дозвониться не удалось, остальные сотрудники отказались говорить на эту тему.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.