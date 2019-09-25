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Фото: Pixabay.com
Рязанская область получила 18 миллионов на создание дополнительных ясельных мест. В среду, 25 сентября, депутаты облдумы внесли соответствующие изменения в региональный бюджет.
Всего из федерального бюджета область получила 265,9 миллиона рублей. Из них 152 миллиона — на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 31,8 миллиона — на покупку лесопожарной техники и комплекс мероприятий по охране леса, 28,9 миллиона — на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами питания отдельных категорий граждан и 18 миллионов на создание дополнительных ясельных мест.
На 2019 год доходы в целом увеличиваются на 150,2 миллиона рублей, расходы — на 177,5 миллиона, дефицит — на 27,2 миллиона. На плановый период 2020 и 2021 годов предусматривается увеличение доходной и расходной частей на 689,4 миллиона рублей и на 760,9 миллиона соответственно.
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