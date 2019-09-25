Рязанка пожаловалась на «фильтрационный лагерь» в детской поликлинике

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Рязанка пожаловалась на большую очередь в детской поликлинике №2 на улице Циолковского. Сообщение появилось «ВКонтакте».
Автор сообщения написала, что к одному врачу пытаются попасть родители с детьми из разных районов города — Шлакового, Солотчи, Турлатова.
«Перед нами было человек 20: больные и здоровые, подростки и совсем малыши, которых мамы 2-3 часа держали на руках», — написала девушка.
Она назвала происходящее «фильтрационным лагерем».
«Хочется узнать, когда на Шлаковом появится инфраструктура взамен проданных под высотки земель», — отметила автор.
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