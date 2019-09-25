Рязанец украл из супермаркета икру и пиво, угрожая продавцам сигнальным пистолетом

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Рязанец ограбил супермаркет, угрожая продавцам сигнальным пистолетом. Инцидент произошел в Московском районе города, сообщила
Сотрудники магазина рассказали полицейским, что один из посетителей подошел к кассам, достал пистолет и забрал две банки красной икры и бутылку пива.
Посмотрев записи с камер, оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний рязанец, который уже попадал в их поле зрения.
«Полицейские выехали на адрес и задержали подозреваемого за окончанием трапезы из похищенных рыбных деликатесов. Оказалось, что мужчина уже с утра употребляет спиртное и был сильно пьян», — говорится в сообщении.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК.
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